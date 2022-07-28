أثارت شكوى نادي الفيصلي بعد فسخ نادي الزمالك المصري لعقد اللاعب التونسي حمدي النقاز، الجدل حول الأدلة والأسانيد التي اعتمد عليها عنابي سدير في شكواه.

وكان الأهلي تعاقد مع المدافع التونسي من الزمالك في موسم 2021/2022، حيث لم يقيد الزمالك، اللاعب التونسي بسبب منعه من القيد على خلفية قضية عانى منها النادي المصري، لينضم المدافع التونسي إلى الأهلي.

فتح قضية النقاز من جديد!

برنامج ” الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية كشف أن الأدلة الجديدة التي استندت عليها إدارة الفيصلي لإعادة فتح قضية اللاعب التونسي هي ” بيان نادي الزمالك الذي صدر اليوم بفسخ عقد اللاعب، ومقطع فيديو يجمع رئيس الزمالك مرتضى منصور مع اللاعب يؤكد فيه تنازل النادي عن قضيته في الفيفا”.

وكشفت تقارير أن الفيصلي طالب في مذكرته الجديدة في قضية حمدي النقاز وبعد ظهور أدلة جديدة وتفعيله للمادة 157 من لائحة لجنة الانضباط ، طالب بتسريع الإجراءات للاستفادة من المدة المتبقية لانطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحسب ” الجزيرة”، كذلك بدأت إدارة الفيصلي بتفعيل المادة 157 من لائحة لجنة الانضباط بعد ظهور دليل جديد في قضية حمدي النقاز والتي سبق للنادي الرفع بالاحتجاج ضد مشاركته اثناء مجريات الموسم .