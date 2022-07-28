أشادت جماهير نادي الاتحاد بتواجد الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي في تشكيلة الفريق الكروي الأول، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد 2022/2023.

تناغم وانسجام واضح بين اللاعبين يُفيد الاتحاد

ويأتي تفاهم الثنائي من اللعب سويًا في منتخب مصر منذ عام 2016 والتواجد معًا في كأس العالم 2018 بـ روسيا، كدليل إيجابي على قدرة الثنائي على التناغم معًا وذلك في تشكيلة العميد للموسم الجديد.

وجود حجازي في خط الدفاع، وحامد في منطقة خط الوسط الدفاعي يؤمن شباك نادي الاتحاد في الموسم الجديد، حيث سعت الإدارة لتعزيز صفوف الفريق بأقوى الصفقات لتعويض خسارة لقب دوري المحترفين في الموسم الماضي.

وكان طارق حامد ترك نادي الزمالك المصري بعدما خُصم منه 50% من قيمة عقده وضحى من أجل الانضمام للعميد في صيف 2022.