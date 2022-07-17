رأت الأخصائية النفسية ندى الأطرش، أن أحد المسلمات الكونية أن الرجل معدد في الزواج، بينما المرأة بطبعها لا تقبل ذلك.

وتابعت الأطرش، خلال حوارها إلى برنامج سيدتي المذاع على روتانا خليجية، أن تعدد الرجل في الزواج طبيعة في تكوينه حتى ولو يعدد في فترة واحدة.

الرجل معدد بطبعه:

ولفتت إلى أن الرجل معدد بطبعه حتى في حالة عدم الجمع بين زوجتين، أي أن ذلك التعدد للرجل قد يكون بزواجه أكثر من مرة، مشيرةً إلى أن المرأة ترفض تعدد الزوجات للرجل تمامًا، وفي حالة موافقة سيدة على ذلك (القبول بالزواج من رجل متزوج) توهم نفسها بأن زوجها لا يحب زوجته الأولى ويبقى معها من أجل أبنائه.