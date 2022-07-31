أعلنت السلطات في غواتيمالا، نجاة الرئيس أليخاندرو جياماتي من محاولة اغتيال، نفذها مسلحون مكسيكيون، أخطأوا في تنفيذ الخطة الدموية.

تفاصيل الواقعة

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال متحدث باسم الجيش في غواتيمالا إن الجيش تبادل إطلاق النار مع ركاب سيارة عند اقترابها من موقع الوفد المرافق للرئيس أليخاندرو جياماتي يوم السبت، حيث لم يكن الرئيس موجودا في المكان وقت وقوع الحادث ولم يصب بأذى.

وأضاف أن المسؤولين أوقفوا السيارة لدى اقترابها من نقطة تفتيش تتولى حراسة الوفد الرئاسي خلال زيارة الرئيس جياماتي لمنطقة هويهويتينانغو، على بعد 300 كيلومتر شرقي العاصمة غواتيمالا سيتي.

وأطلق ركاب السيارة النار على الجنود الذين ردوا بإطلاق النار، بينما كان جياماتي في مكان يقع على بعد حوالي كيلومترين وقت وقوع الحادث.

اعتقال وإصابة أحد المسلحين

وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أن أحد المسلحين، يعتقد أنه مكسيكي، أصيب في المواجهة ويتلقى رعاية طبية الآن.

بينما فر الآخرون في السيارة باتجاه الحدود المكسيكية التي تبعد نحو 80 كيلومترا عن المدينة.

ولفت المتحدث إلى أن الجيش المكسيكي اعتقل فيما بعد 4 أشخاص على الأقل يعتقد أنهم من غواتيمالا، كما تم العثور على راديو محمول وقاذف قنابل يدوية عبر الحدود في المكسيك.

ولم يرد ممثل صحفي لأمانة الدفاع الوطني المكسيكية (Sedena) على طلب للتعليق لوكالة “رويترز”.