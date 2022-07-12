كشفت شركة أرامكو عن تفاصيل برنامج التدرج المهني الذي يهدف لتوفير التدريب لخريجي وخريجات الثانوية من الطلاب السعوديين وإعدادهم للالتحاق بوظائف مختلفة بحسب مستوياتهم الأكاديمية في الشركة.

متطلبات البرنامج: يجب على خريجي وخريجات الثانوية (علوم طبيعية، علوم شرعية، تجارية وصناعية) أن يتوفر لديهم المتطلبات التالية: أن يكون معدل الثانوية 75 فأعلى

أن تكون درجة اختبار القدرات

ألا يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن 24 سنة هجرية

أن تكون سنة التخرج من الثانوية: ( 1440/1439), ( 1441/1440), (1442/1441) و ( 1443/1442)

ما يجب أن تقوم به: إكمال طلب التسجيل عن طريق الإنترنت.

حضور اختبار الرياضيات واللغة الإنجليزية الذي سيقام خلال الفترة من 07 أغسطس إلى 20 أغسطس 2022. في حال ترشيحك للبرنامج سيتم تحديد موعد لك لاستكمال الإجراءات التالية: إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة للبرنامج. سيتم إرسال الدعوة الخاصه بك عن طريق البريد الإلكتروني.·

إكمال إجراءات التوظيف الأخرى (توقيع العقد وإصدار البطاقات).

يبدأ البرنامج يوم الأحد الموافق 23 أكتوبر 2022. كيفية التقديم: سيفتح باب التسجيل يوم الاثنين الساعة الثامنة صباحاً بتاريخ 18 يوليو 2022م، وسيغلق باب التسجيل يوم الاثنين الساعة الثالثة والنصف مساءً بتاريخ 25 يوليو 2022م.

عن برنامج أرامكو التدريبي

يذكر أن البرنامج يوفر للمشاركين والمشاركات التدريب على المهارات الأكاديمية والوظيفية اللازمة لضمان نجاحهم في وظائفهم المستقبلية. كما أن الفترة الزمنية للبرنامج تختلف حسب المسار الوظيفي، ولكن عادة تستغرق عامين. يشمل التدريب الأكاديمي اللغة الإنجليزية والرياضيات ومهارات الكمبيوتر، والصحة والسلامة. إن التدريب على المهارات الوظيفية يعتمد على المسار الوظيفي الذي يتبع له المشارك.