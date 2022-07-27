ارتفع صافي أرباح البنك الأهلي السعودي بنسبة 98.14% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 4.59 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 2.32 مليار ريال أرباح الربع المماثل من 2021، على أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح البنك الأهلي السعودي بنسبة 1.93% مقارنة بصافي ربح بنحو 4.5 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

ارتفاع صافي الأرباح:

وقال البنك في بيان على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 98.1%، بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات وانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وأضاف البنك الأهلي السعودي أنه يعود كذلك إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 10.3%، نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وارتفاع الدخل من رسوم خدمات مصرفية قابله جزئياً انخفاض في دخل الاستثمارات.

إجمالي مصاريف العمليات:

وأوضح أن إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان انخفض بنسبة 36.5%. ويعود ذلك لانخفاض إيجارات ومصاريف المباني، وإطفاء موجودات غير ملموسة، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، وصافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع صافي أرباح البنك الأهلي السعودي بنسبة 58.8% إلى نحو 9.09 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 5.72 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2021.