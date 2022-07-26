أوضح برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث عددًا من المعلومات بشأن مسارات الابتعاث. وأورد البرنامج من خلال صفحته الرسمية على تويتر عددًا من الأسئلة المتعلقة بالنظام وأجوبتها؛ فيما يلي:

ـ هل يمكننى دراسة مؤهل إضافي في ذات المؤسسة التعليمية أو غيرها؟

نعم. يمكن في حال حصول المتقدم على قبول لدراسة تخصص إضافي أساسي أو فرعي، سواء كانت الدراسة في مؤسسة تعليمية واحدة أو أكثر ، على ألا تتجاوز مدة تمديد الدراسة ثلاثة فصول دراسية، أو ما يعادلها.

كما يجوز دراسة أكثر من تخصص إضافى أساسي أو فرعي، ويكون التمديد حسب نظام المؤسسة التعليمية.

ـ في حال حصولى على درجة علمية لكنها ليست معادلة، هل يمكننى التقديم للابتعاث على نفس الدرجة؟

نعم. إذا لم يكن المتقدم معادلا لشهادة المؤهل السابق الحاصل عليه، فيمكنه التقدم بطلب ابتعاث عبر البرنامج مع مراعاة الاشتراطات العامة والخاصة بالمسارات.

ـ هل يمكننى طلب الابتعاث لإكمال مؤهل سابق متعثر؟

إذا لم يحصل المتقدم على المؤهل السابق للدرجة العلمية المتقدم لها يمكنه التقديم للحصول على المؤهل ذاته من جديد.

ـ هل يمكن دراسة تخصص مغاير لامتداد التخصص؟

نعم. يمكن التقديم على تخصص مختلف عن المؤهل السابق؛ حيث لا يعد امتداد التخصص شرطًا للتقديم والقبول في البرنامج .