تطمح جماهير التعاون في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز مع المدير الفني الجديد، البرازيلي شاموسكا ضمن منافسات الموسم المقبل.

التعاون يتعاقد مع المدرب البرازيلي

ونجح نادي التعاون برئاسة سعود الرشودي في الحصول على توقيع شاموسكا رسميًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد.

وكان يصارع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في الموسم المنصرم من أجل البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولكنه انتفض في الجولات الأخيرة، ليُنهي المسابقة في المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.

أرقام شاموسكا مع الشباب

وقاد شاموسكا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الموسم المنصرم، قبل أن تتم إقالته لتذبذب النتائج، وخاض الليوث معه 27 مباراة، وحقق 15 انتصارًا، وتعادل في 8 مواجهات، وخسر 4 مرات.

وبلغ أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تحت قيادته لـ1.96 في كل لقاء، واستقبل بمعدل 1.16 هدف، وحصل على تقييم 6.92 درجات من قبل شبكة الإحصائيات العالمية “سوفاسكور”.