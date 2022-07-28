نجحت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان في التعاقد رسميًا مع المدير الفني الإسباني فيسينتي مورينو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

مورينو يقود الشباب رسميًا

ووقعت إدارة نادي الشباب عقدًا مع فيسينتي مورينو وطاقمه المساعد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي، وتمنت له التوفيق في مهمته المقبلة.

وسيبدأ مورينو مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في معسكر ماربيا، والذي سيشهد خوضه لـ4 مباريات ودية، على أن يعود إلى الرياض يوم 11 أغسطس، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أبرز أرقام فيسينتي مورينو

وبدأ فيسينتي مورينو مسيرته التدريبية بقيادة الفئات السنية بنادي فالنسيا الإسباني في عام 1995، وانطلق بعد ذلك وقاد العديد من الفرق، وهي؛ أونتينيينت، جواديكس، خيريث، ريال مايوركا، وإسبانيول في آخر تجاربه.

وتولى مورينو صاحب الـ47 عامًا تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إسبانيول في أغسطس عام 2020، وظهر بشكل مميز معه، ونجح في إعادته إلى دوري الدرجة الأول الإسباني “لا ليغا”، وأُقيل بعدما أدى مهمته بنجاح.

وقاد فيسينتي مورينو الفرق التي دربها طوال مسيرته التدريبية في 391 مباراة، ونجح في تحقيق الفوز 169 مرة، وخسر 117 مرة، وتعادل في 105 مواجهة، وسجل 520 هدفًا، واستقبل 438 هدفًا.