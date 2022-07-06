تأمل الجماهير الشبابية في ظهور حارس المرمى الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

الشباب يوقع مع الحارس

وكانت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان قد وقعت عقدًا احترافيًّا مع الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو لمدة 3 سنوات، بعد شراء عقده من نادي كاشيوا ريسول الياباني بداية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتسعى الإدارة الشبابية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية، أملًا في الظهور بشكل مميز الموسم المقبل والمنافسة على الألقاب.

أبرز إحصائيات كيم سيونج جيو

ولعب كيم سيون جيو 72 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاشيوا في الدوري الياباني الممتاز، واستقبل 96 هدفًا بمعدل 1.33 هدف لكل مباراة، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 20 مرة.

وتمكن الحارس الكوري الجنوبي من القيام بـ200 تصدٍّ بينهم 140 تصديًا من داخل منطقة الجزاء بمعدل 2.8 تصديًا لكل مباراة، وبلغت نسبة التصديات الناجحة 68%، ومنحته شبكة الإحصائيات العالمية “سوفاسكور” تقييمًا 6.85 درجات.