أعلن نادي النصر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد عن تعاقده مع البرازيلي لويز جوستافو قادمًا من نادي فنربخشة التركي كصفقة انتقال حر.

واللاعب جوستافو سيمثل النصر لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لـ موسم ثان.

أرقام مقلقة لـ لويز جوستافو

جماهير النصر أعربت عن قلقها من الصفقة كون أرقام اللاعب مع نادي فنربخشة لم تكن جيدة في آخر موسمين.

وتسبب جوستافو في 8 أهداف على فريقه السابق فنربخشة في الدوري التركي موسم 2021/2022، بالإضافة إلى تسجيله هدف وصناعته لهدف واحد فقط، كما ارتكب 38 مخالفة على فريقه السابق وشارك فقط في 4 مباريات كأساسي مع الفريق التركي وتمت مراوغته من الخصم في 6 مناسبات.

لويز جوستافو صاحب الـ35 عامًا سبق له اللعب في صفوف أندية بايرن ميونخ الألماني وفولفسبورغ الألماني ومارسيليا الفرنسي ثم فريق فنربخشة.

كما أن جوستافو شارك مع منتخب البرازيل في مونديال 2014 وكان حاضرًا في مباراة ألمانيا التاريخية، التي فازت فيها على البرازيل بنتيجة 7-1 في دور نصف النهائي.