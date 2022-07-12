حقق الهلال انتفاضة مميزة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منذ التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز.

الهلال مع دياز في الدوري

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة دياز 13 مباراة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحقق 12 انتصارًا بنسبة 92.3%، وخسر مواجهة واحدة ضد الفيحاء بهدف دون رد.

وفاز الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام كل من؛ الشباب “5/0″، النصر “4/0″، الأهلي وضمك “4/2″، الفتح “3/0″، الحزم، الاتفاق وأبها “2/0″، الرائد “1/0″، الفيصلي “2/1″، والاتحاد مرتين بنتيجة “2/1 و3/1”.

أبرز إحصائيات الهلال

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة دياز في تحقيق 36 نقطة من أصل 39 نقطة متاحة، وتمكن من تسجيل 34 هدفًا، واهتزت شباكه 8 مرات فقط، وذلك وفقًا لحساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على “تويتر”.

وأنهى الزعيم منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ليتوج باللقب للموسم الثالث على التوالي.