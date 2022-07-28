نجح برشلونة الإسباني في حسم سادس صفقة صيفية له بميركاتو صيف 2022 بعد ضمه الفرنسي أوليفيه كوندي مدافع نادي إشبيلية الإسباني.

أبرز أرقام كوندي مع إشبيلية

وخاض اللاعب الفرنسي صاحب الـ24 سنة 95 مباراة مع إشبيلية في الدوري الإسباني، وسجل 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، كما نال فقط 12 بطاقة صفراء وتواجد 5 مرات فقط في تشكيلة الأسبوع في الدوري الإسباني.

وأعلن برشلونة عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس عن اقترابه من حسم الصفقة وتوصله لاتفاق مبدئي مع إشبيلية، وأن الصفقة سوف تتم في حال اجتاز اللاعب للفحوصات الطبية.

5 مواسم لنجم إشبيلية مع برشلونة

بينما قالت صحيفة Sport المقربة من برشلونة إن اللاعب الفرنسي صاحب 24 عامًا سينضم إلى الفريق الكتالوني حتى صيف عام 2027.

وجاء سبب رغبة برشلونة في ضم لاعب إشبيلية، لكثرة إصابات الفرنسي صامويل أومتيتي والأخطاء المتكررة من مواطنه كليموه لينجليه.

ودخل الإسباني باو توريس مدافع فياريال الإسباني، والفرنسي إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي مع كوندي في قائمة المرشحين لتعزيز خط دفاع برشلونة في صيف 2022.

وغاب برشلونة عن التتويج بلقب الدوري الإسباني منذ عام 2019، كما ابتعد عن المنافسة في دوري أبطال أوروبا وتحقيق اللقب منذ 2015.