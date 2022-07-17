تأخر انضمام اللاعب المصري طارق حامد لنادي الاتحاد، وذلك بعد موافقة البرتغالي نونو سانتو على إتمام الصفقة بعد أن كان رفضها في بداية الأمر.

وكان حامد دخل في أزمة مع الزمالك بسبب غيابه لأكثر من 50 يوماً عن تدريبات الفريق بداعي التأهيل من إصابة تعرض لها، حيث كان يقوم بعمليات التأهيل في إسبانيا.

رفض الزمالك يورط طارق حامد

حتى الآن الزمالك فتح تحقيقات مع اللاعب بسبب التأخير ولم يُكشف عن نتائجها لكن التأخير في إعلان النتيجة يؤخر انضمام اللاعب لمعسكر نادي الاتحاد التحضيري استعدادًا للموسم الجديد.

كذلك حتى الآن الزمالك يرفض رحيل حامد إلى نادي الاتحاد بسبب عدم نهاية الموسم في مصر، الذي ينتهي يوم 30 أغسطس المقبل ويكون الدوري السعودي قد بدأ قبله في يوم 25 أغسطس مما يجعل موقف اللاعب المصري صعباً في الانضمام لـ الاتحاد.

طارق حامد ومحمد أبو جبل تم استبعادهما من مباريات الزمالك خلال الفترة الحالية مع إيجاد المدرب البرتغالي فيريرا بديل كل منهما في الفريق الكروي الأول بـ الزمالك.