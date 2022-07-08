لايزال النادي الأهلي يعاني من آثار الهبوط، وذلك بعد مطالبة العديد من اللاعبين والجماهير برحيل ماجد النفيعي ومجلس إدارته.

وكان الراقي هبط بعد تعادله مع نادي الشباب بالجولة الأخيرة في دوري المحترفين.

ورحل عن صفوف الراقي كل من حسين المقهوي والبرازيلي كارلوس إدواردو.

قراران متوقعان في عمومية الأهلي غير العادية

وكان النادي الأهلي أعلن أمس الخميس عن أنه سيعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة أوضاع النادي يوم الاثنين 25 يوليو الجاري بعد الحصول على موافقة من وزارة الرياضة.

القرار الأول المتوقع هو سحب الثقة من مجلس إدارة ماجد النفيعي ومطالبته بتقديم الاستقالة، بسبب تردي وضع النادي معه في موسم 2021/2022 الذي أدى لهبوط الفريق في النهاية لدوري يلو.

القرار الثاني ربما هو الدعوة لإجراء انتخابات في النادي لاختيار مجلس إدارة جديدة يحقق طموحات النادي في دوري يلو والصعود لمنافسة دوري المحترفين من جديد بداية من موسم 2023/2024 وهو الموسم الذي ستصل فيه عدد أندية دوري المحترفين إلى 18 فريق.

وفي إطار هذا الأمر، قال الإعلامي خلف ملفي: “أحد اللاعبين يؤكد صحة حديث المقهوي لكنه لايرغب ذكر اسمه ، وهذا دليل على مدى تعمق الخلل وتغلغه في جسد الفريق وضعف عمل الإدارة.وهذا واضح للجميع، حيث واجهت الإدارة انتقادات قوية في وقت مبكر ولكنها كابرت وعاندت حتى وقع الفأس في الرأس”.