أعادت أزمة نجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله للأذهان أزمة انتقال حارس المرمى الدولي محمد العويس من صفوف الشباب إلى الأهلي.

تفاصيل أزمة حمدالله

وتوترت العلاقة بين النصر وحمدالله والاتحاد، حيث تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الاحتراف ضد لاعبه السابق ومسؤولين اتحاديين رسميين، بسبب تسجيلات تظهر التفاوض معه أثناء سريان عقده.

وعقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالأمس، جلسة استماع مع حامد البلوي ومشعل السعيد بشأن هذه الأزمة، والتي أثبتت صحة التسجيلات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الجماهير تتذكر أزمة انتقال محمد العويس للأهلي

وتفاوض الأهلي مع محمد العويس قبل انتهاء عقده مع الشباب، ووقع معه في يناير 2017 لتمثيل صفوفه بداية من الموسم الجديد لمدة 5 سنوات، بعد ساعات من دخوله الفترة الحرة، وأثارت هذه الصفقة جدلًا كبيرًا وتم فرض عقوبات آنذاك.

وعلق الإعلامي علي الزهراني على أزمة حمدالله والاتحاد مع النصر، قائلًا: التسجيلات والدنفسة ما لها موقع من الاعراب في النادي الأهلي .. نادي القيم والأخلاق والمبادئ والروح الرياضية العالية، كبير جدة غير”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة الزهراني، ليصبح اسم العويس ضمن قائمة الأكثر تداولًا في موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، واستعادة الجماهير قصة انتقال محمد العويس إلى الأهلي، وأكدت أنها تتشابه تمامًا مع واقعة حمدالله.

وقال أبو سلطان: “تم إنقاذ الأهلي من الهبوط ومحمد العويس من الشطب، بسبب انتقاله من الشباب للأهلي في القضية المشهورة، ومع هذا أنت تصطف مع باقي إعلامي الأهلي والنصر للإضرار بأقدم نادي سعودي هو عميد الأندية السعودية”.

وكتب أبو كِنان: “صحيح وبيان الاعتذار للشباب بسبب مفاوضة محمد العويس في الفترة المحمية كانت عبارة عن رسالة غرامية”، وعلق آخر قائلًا: “شكلك نسيت قضية العويس”.