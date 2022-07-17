يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الشباب لخوض غمار الاستعداد للموسم الجديد 2022/2023 والدخول في معسكر تحضيري دون وجود مدرب للفريق الأول ودون وجود مهاجم.

الليث كان أعلن رحيل المدرب الروماني ماريوس سوموديكا بعد نهاية موسم 2021/2022 ليتولى تدريب نادي الرائد حاليًا، وكان قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع الإسباني كيكي سيتين مدرب برشلونة الإسباني السابق لكن المفاوضات لم تتم.

كذلك الليث أعلن إصابة كل من البرازيلي كارلوس جونيور والكاميروني جون ماري ولايوجد مهاجم بديل لهما حاليًا في تشكيلة الفريق، خاصة أن معسكر الشباب التحضيري في إسبانيا سيبدأ من يوم 20 يوليو الجاري.

سبب عدم قدوم سيتين لتدريب الشباب

وفي وقت سابق، قال الصحفي الكولومبي سيزار لويس ميرلو عبر حسابه في “تويتر”: إن تغيير المدرب سيتين صاحب الـ63 سنة لشروط تعاقده مع الليث جعلت النادي العاصمي يتراجع عن الاتفاق معه لتدريب الفريق الكروي بـ الشباب.

ورفض الليث طلب المدرب وضع شرط يحمل النادي دفع أي مصاريف أو ضرائب قد تفرض على المدرب في بلاده لاحقًا.

وأنهى الشباب الموسم المنصرم محتلًّا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.