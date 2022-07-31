عبر المنتخب السعودي لنصف نهائي كأس العرب للشباب، وذلك بركلات الجزاء الترجيحية على حساب المنتخب اليمني بنتيجة 3-1.

فيديو | أسامة المرمش يتألق ويقود الأخضر الشاب لنصف نهائي كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً بعد تصديه 3 ركلات ترجيح#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/JpVF6J1CES — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) July 31, 2022

وكان الوقت الأصلي من المباراة انتهى بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي شهدت تألقًا من الحارس أسامة المرمش حارس الأخضر الشاب وتصدى لـ 3 ركلات ترجيحية من المنتخب اليمني.

ونال المرمش لقب رجل المباراة بعد قيادته للمنتخب السعودي للوصول لدور نصف النهائي.