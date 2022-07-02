فعلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ممثلة في إدارة خدمة الزائر الصغير، برنامجًا بعنوان “طفلك معنا بأمان”، مع استقبال أطفال قاصدي المسجد الحرام، وتوزيع أساور لتفادي ضياعهم في الازدحام، وذلك ضمن مبادرة “اجتماعي”.

خدمة الحجاج والزائرين

وقال وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي، إن هذا يأتي انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية وضمن حملة الرئاسة لحج هذا العام “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا في عامها العاشر” تحت شعار “الجودة والريادة في حسن الهداية وتميز الرفادة وكرم الوفادة”، وإثراء تجربة ضيف الرحمن.

وأضاف أن الوكالة تحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام لرفع مستوى المسؤولية الاجتماعية والتعريف بالخدمات والمبادرات المجتمعية التي تقدمها الرئاسة لخدمة ضيوف الرحمن وفئة الزائر الصغير.

توزيع أساور بمختلف مواقع المسجد الحرام

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة الزائر الصغير فهد بن سالم الحتيرشي، إن إدارة خدمة الزائر الصغير تحرص كل الحرص على الاهتمام بخدمة الزائر الصغير وتقدم لهم كافة الخدمات، والتي من بينها توزيع أساور بمختلف مواقع المسجد الحرام وفق توجيهات ودعم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس.

من جانبهم قدم ذوو الزائر الصغير شكرهم للقيادة الرشيدة والشيخ السديس على جهود الرئاسة في مثل هذه المبادرات الاجتماعية التي تعزز المسؤولية الاجتماعية في البلاد الغالية لدى أفراد المجتمع.