كشف فهد السبيعي أخصائي العلاج الطبيعي لإصابات العظام والعضلات، أسباب معاناة الحجاج من التشنجات العضلية خلال فترة الحج، مشيرًا إلى أن هذه الإصابات تؤثر على أدائهم للمناسك.

وقال السبيعي خلال استضافته في برنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة “السعودية”، إن دراسة حديثة كشفت أن 80% من الحجاج يشعرون بإصابات عضلية أثناء وبعد الحج، بسبب النشاط البدني المرتفع الذي لا يعتاد عليه الجسم خلال حياته الطبيعية.

أسباب التشنجات العضلية أثناء الحج

وأوضح أن لكل إنسان مستوى بدنياً معيناً وفي وقت الحج يزداد هذا النشاط البدني، ما يسبب تشنجات عضلية وتورم وآلام في القدمين.

وأكد أن هناك أسباباً تصيب الحاج بهذه التشنجات والألم العضلي وهي زيادة الوزن، كبر السن، النوم غير المريح، ضعف اللياقة البدنية، والإرهاق الزائد.

طرق الوقاية من التشنجات العضلية

وحول طرق التخفيف من التشنجات العضلية والوقاية منها، شدد الشبيعي على ضرورة أن يحرص الحاج باللياقة البدنية قبل الرحلة، وعمل التمارين البدنية، وتحسين الإصابات السابقة وتخفيفها.