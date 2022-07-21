لم يمر سوى أسبوعين على استقالة بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، حتى أعلن اليوم رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي استقالته، بعد أسبوع من التأرجح بين البقاء في الحكم أو الاستقالة.

وأعلنت الرئاسة الإيطالية، صباح الخميس، تقديم رئيس الوزراء، ماريو دراغي، استقالته من منصبه مع استمرار حكومته كحكومة تصريف أعمال.

سبب استقالة رئيس وزراء إيطاليا

وجاءت استقالة ماريو دراغي عقب شهور من تفاقم التوترات داخل حكومته، ورفض “حركة الخمس نجوم”، وهي عضو رئيسي في الائتلاف، التصويت مع الحكومة.

وكان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا رفض استقالة دراغي في وقت سابق وطالبه بالانتظار لبعض الوقت أملاً في التوصل إلى حل من شأنه الإبقاء على حكومته. ولم يذكر البيان ما إذا كان ماتاريلا سيحل البرلمان أو سيدعو إلى انتخابات مبكرة.

استقالة رئيس الوزراء البريطاني

وتعيد استقالة دراغي الحدث للأذهان استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من منصبه بعد استقالة بعض وزراء حكومته، وهو ما يثير التساؤلات حول ما يخبئه المستقبل لمزيد من الاستقالات في حكومات الاتحاد الأوروبي.