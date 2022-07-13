يعاني الكثيرون من أعراض الجيوب الأنفية، الناتجة عن إصابة التجاويف المجاورة للأنف التي توجد داخل عظام الجمجمة، حيث تغطي الجيوبَ الأنفية طبقة رقيقة من المخاط الذي يعمل على التقاط جسيمات الهواء فتسبب التهابًا بالجيوب الأنفية، وهناك نوعان معروفان لالتهابات الجيوب الأنفية، وهما التهاب الجيوب الأنفية المزمن، التهاب الجيوب الأنفية الحاد.

أسباب التهاب الجيوب الأنفية:

وتتعدد أسباب الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية مثل:

التعرض للمواد الكيميائية

ضعف المناعة

التغير في الفصول من الصيف إلى الشتاء

جفاف الجسم مما يؤدي إلى جفاف الجهاز التنفسي وجفاف الأنف

التعرض الدائم لدرجة حرارة عالية

التدخين يساعد على الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

ومن الأعراض الشائعة لالتهاب الجيوب الأنفية:

إفرازات من الأنف سميكة ومتغيرة اللون

انزلاق الرشح أسفل الجزء الخلفي للحلق

انسداد الأنف أو الاحتقان

صعوبة في التنفس عن طريق الأنف

الشعور بالألم

التورم حول العينين

ضعف الإحساس بالشم والتذوق

ألم في الفك العلوي والأسنان

التهاب الحلق

رائحة الفم الكريهة

علاج الجيوب الأنفية

ويتم علاج الجيوب الأنفية بعدة طرق منها:

تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل الباراسيتامول أو الأيبوبروفين

استخدام مضادات الاحتقان الأنفية

وضع كمادات دافئة على الوجه

تنظيف داخل الأنف بمحلول الملح بانتظام