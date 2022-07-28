أكدت مدينة الملك سعود الطبية بأن التهاب الكبد الفيروسي هو أحد الأمراض المعدية التي تسببها الفيروسات وتسبب الضرر لخلايا الكبد و قد يكون الضرر الناتج مؤقتًا أو دائمًا ويتميز بوجود خلايا الالتهاب داخل أنسجة الكبد ويبدأ الالتهاب عند معظم الأشخاص بشكل مفاجئ ويستمر لبضعة أسابيع، ومن العوامل الأخرى المسببة لالتهاب الكبد الكحول وبعض الأدوية وأمراض المناعة الذاتية.

حالات شائعة:

وأوضحت الصيدلي أول ورئيس وحدة مركز معلومات الأدوية بالمدينة منيرة الأحيدب أن التهاب الكبد الفيروسي يعتبر من الحالات الشائعة في جميع أنحاء العالم، حيث تزول معظمُ حالات التهاب الكبد الفيروسي من تلقاء نفسها، ولكن يستمر بعضها ويتفاقم إلى أن يصبح التهابًا مزمنًا في الكبد، فيصل إلى تليف أو سرطان في الكبد.

5 فيروسات رئيسية:

وأشارت إلى أن هناك 5 فيروسات رئيسة لالتهاب الكبد الفيروسي وهي (أ، ب، ج، د، هـ) فالتهاب الكبد الوبائي أ هو مرض خفيف نسبيًا ولا تستمر أعراضه لمدة طويلة، لكن التهاب الكبد ب طويل الحضانة، والتهاب الكبد ج الشبيه بالذئبة، والنوع د يؤدي إلى أعراض طويلة الأمد وتحتاج إلى علاج طبي طويل ومستمر، ويعد اصفرار الجلد والعينين (اليرقان) والبول الداكن والغثيان والقيء من أكثر أعراض الإصابة بجميع أنواع التهابات الكبد شيوعًا.

وتختلف شدة الأَعراض وسرعة التعافي بشكلٍ كبيرٍ باختلاف الفيروس المسبب للعدوى وردة فعل الشخص للعدوى، ويسبب التهابا الكبد (أ) و(ج) أعراضًا خفيفةً جدًّا أو قد لا يسببان أية أعراض على الإطلاق ويمكن أن تظهر دون أن يلاحظها أحد ومن المرجح أن ينجمَ عن التهابي الكبد (ب) و (هـ) أعراضًا شديدة.

وأضافت: يمكن أيضًا أن يؤدي تزامن العدوى بفيروسي التهاب الكبد (ب) و(د) إلى جعل أعراض التهاب الكبد (ب) أكثر شدة، ويشكل التهابا الكبد ب و ج مجتمعيْن أكثر أسباب الوفاة شيوعًا، حيث يؤديان إلى وفاة 1,4 مليون شخص سنويًا، ومن أهم مضاعفات التهاب الكبد الفيروسي تليّف الكبد وفشل الكبد والتهاب الكبد المزمن.

أسباب التهاب الكبد:

وقالت: عادة ما يحدث التهاب الكبد الفيروسي (أ، هـ) بسبب تناول الطعام أو شرب الماء الملوث بينما التهاب الكبد الفيروسي (ب، ج، د) يحدث نتيجة التلامس بالحقن مع سوائل جسم الشخص المصاب و يمكن الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي وعلاجه.

وذكرت أن فعاليَّة مُعالَجَات التهاب الكبد الفيروسي تكون جزئيَّة ولكن الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي تكون شديدة الأهمية، ومن أساليب الوقاية من التهاب الكبد تلقي التطعيمات الخاصة بالتهاب الكبد الوبائي نوع (أ) ونوع (ب) و عدم استخدام أدوات الشخص المصاب وعدم مشاركة الحقن مع الآخرين، والمحافظة على النظافة الشخصية.

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق في الرياض في تجمع الرياض الصحي الأول.