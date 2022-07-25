أكد المدير التنفيذي للالتزام ومكافحة الجرائم في بنك البلاد، أن تفريط العملاء في بياناتهم البنكية على المواقع الإلكترونية يسهل استغلالها وإساءة استخدامها.

تفريط في البيانات:

وأضاف في مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية أن أسباب زيادة حالات الاحتيال المالي يأتي في مقدمتها تفريط العملاء في بياناتهم البنكية، ودخولهم على مواقع وروابط غير سليمة وغير آمنة، يتم إرسالها لهم عن طريق تطبيق واتساب أو عن طريق رسائل نصية.

وتابع أن من أسباب زيادة حالات الاحتيال كذلك، إيهام العملاء بالدخول في استثمارات وهمية توفر لهم الثراء السريع.