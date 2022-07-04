أكد أستاذ طب وجراحة النساء والولادة الدكتور حسن جمال، أن المعدل الآمن للإنجاب في المجتمعات يكون من 3 إلى 4 أبناء لكل امرأة.

قلة أسباب المواليد:

وتابع جمال خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية أن لدى البعض أسباب لاكتفاء الأسر بعدد مواليد أقل جرَّاء الضغوط والأعباء المالية على الأسر، موضحًا أن أسباب قلة أعداد المواليد أيضًا تشمل رغبة المرأة في استكمال دراستها العليا ونزولها إلى سوق العمل.

عزوف عن الشباب:

ولفت إلى أن مخاطر غلاء المهور وضعف الوضع المادي للشباب تسبب في عزوف بعض الشباب عن الزواج.