تشهد أسواق المواشي بمنطقة جازان هذه الأيام، نشاطًا كبيرًا وحركة شرائية للأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث واكب الباعة وتجار المواشي الموسم بزيادة الطلب المتوقع وارتفاعًا نسبيًا في الأسعار.

ارتفاع أسعار الأضاحي

ورصدت “واس” في جولة ميدانية على عدد من الأسواق بالمنطقة، تفاوتاً في أسعار الأضاحي من عام لآخر بحسب وفرة المعروض من الأضاحي أو قلته، في الوقت الذي تتراوح فيه الأسعار حاليًا للأضاحي من الخراف ما بين 1200 ريال إلى 1800 ريال، وتتجاوز أحيانًا لتصل إلى 2500 ريال، بينما تتراوح أسعار الأضاحي من الماعز ما بين 1300 إلى 1900 ريال.

وفي لقاءات بعدد من مربي وتجار الماشية، أوضحوا أن المربين والتجار يقومون طوال العام بتربية مواشيهم والاستعداد المبكر لموسم عيد الأضحى المبارك، الذي يعد موسمًا نشطًا لبيع المواشي، لتعرض في أسواق المنطقة الأسبوعية وفي المحافظات الرئيسة .

إقبال متواصل على الشراء

وتجد الأسواق الشعبية إقبالًا متواصلاً من قبل المتسوقين مما يوفر فرصة جيدة للبيع, مبينين أن المشترى يمضي عادة وقتًا كافيًا لمعاينة الأضاحي والبحث عن أجودها للحصول على الأضحية منذ وقت مبكر، وبسعر مناسب تجنبًا لزحام الأيام الأخيرة.

وتشتهر محافظات منطقة جازان بالعديد من الأسواق الشعبية وأسواق الماشية حتى عرفت بعض الأسواق باليوم الذي تقام فيه مثل سوق السبت بمحافظة بيش وسوق الأحد لمحافظتي أحد المسارحة وهروب وسوق الاثنين بمحافظة صامطة ومركز الحقو والثلاثاء بمحافظة صبيا ويوم الأربعاء لمحافظتي أبو عريش والعيدابي والخميس بمحافظة الدرب، فضلاً عن الأسواق الدائمة المخصصة لهذا الشأن.