شهدت أسعار الشاليهات في المنطقة الشرقية ارتفاعًا ملحوظًا في الإيجار بنسبة تجاوز 200% خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

فيديو | مراسل #الإخبارية من الخبر محمد الحمادي: ارتفاع أسعار الشاليهات بالمنطقة الشرقية 200% في عيد الأضحى والأسعار تصل إلى 13 ألف ريال لليوم الواحد#نشرة_النهار pic.twitter.com/YWsKWrd54C — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 12, 2022

ويبدأ سعر الإيجار في اليوم الواحد لبعض الشاليهات خلال عيد الأصحى المبارك؛ من 2500 ريال إلى 4000 آلاف ريال في اليوم الواحد.

13 الف ريال سعر إيجار اليوم

كما يبلغ سعر بعض الشاليهات خلال فترة العيد 13 ألف ريال في اليوم الواحد. ووفق ما أعلنته قناة الإخبارية فإن نسبة الارتفاع في إيجار الشالبيهات في المنطقة الشرقية زاد من 75% إلى 200 %.

السياحة في السعودية الأسرع نموًّا بالشرق الأوسط

يذكر أن الموقع الرسمي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، قال إنه من المتوقع أن ينمو مجال الضيافة في السعودية بمعدل 11% سنويًّا خلال العقد المقبل، مما يجعله أسرع قطاع سياحة وسفر نموًّا في الشرق الأوسط، مضيفًا أنه من المتوقع أن تتضاعف العمالة في القطاع بحلول عام 2032.

وتابع التقرير أنه من المتوقع أن يتجاوز القطاع مستويات ما قبل الجائحة بحلول العام المقبل، لافتًا إلى أن السعودية تستضيف القمة العالمية الثانية والعشرين لمركز التجارة العالمي في وقت لاحق من هذا العام.

مساهمة السياحة في تعزيز الاقتصاد

ووفقًا للتوقعات الصادرة عن تقرير الأثر الاقتصادي الأخير الصادر عن مركز التجارة العالمي، فإن هذا النمو السنوي، الذي يزيد على ستة أضعاف معدل النمو البالغ 1.8% للاقتصاد الكلي للبلاد، سيعزز من الانتعاش الاقتصادي للمملكة.