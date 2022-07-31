هنأت هيئة تقويم التعليم والتدريب الطلاب والطالبات الذين حققوا أعلى الدرجات في اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي للعام الدراسي 2021- 2022م، مباركة لهم هذا التميز.

أهمية اختبار القدرات:

وذكرت هيئة تقويم التعليم والتدريب في موقعها على الانترنت، أن الاختبار يُعدُّ مقياسًا موحدًا لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، وأُعدّ ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع، بحيث يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة والطلاب وأولياء الأمور على الاختيار الأمثل، وتشترط الجامعات والكليات تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها، وهذا يشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها (النظري والعلمي).

كما تعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب لأعلى المستويات بما يمكننا من المنافسة العالمية ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، حيث يركّز الاختبار على معرفة قابلية الطالب للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن، وذلك من خلال قياس القدرة على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، وحل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج والقياس.