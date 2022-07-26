أعلنت شركة أسمنت اليمامة عن النتائج المالية للربع الثاني من 2022 حيث سجلت أرباحاً بلغت 90.696 مليون ريال مقابل أرباح 77.681 مليون ريال عن الربع المماثل من 2021 بارتفاع 16.75%.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم على تداول: “يعود سبب ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع كمية المبيعات للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وارتفاع الإيرادات الأخرى للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق”.

وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة منخفضًا 100.92 نقطة ليقفل عند مستوى 11874.22 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

كمية الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 163 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 310 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 57 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، ومجموعة الخليج للتأمين، وباعظيم، ووقت اللياقة، والغاز الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، والنايفات، والخزف السعودي، وأملاك، والرياض الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.44% و9.89%.

الشركات الأكثر نشاطاً

وجاءت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، والراجحي، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، أما أسهم شركات: دار الاركان، والراجحي، وشركة الاتصالات السعودية، والإنماء، وسابك كانت الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) منخفضًا 17.82 نقطة ليقفل عند مستوى 21038.21 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 19.6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 250 ألف سهم تقاسمتها 1628 صفقة.