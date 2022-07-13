أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم، عن قرار مجلس الإدارة بالموافقة على العرض المقدم من شركة العثيم القابضة لشراء كامل أسهمها في رأسمال شركة عبدالله العثيم للاستثمار مقابل 62 ريالاً للسهم وبقيمة إجمالية قدرها 846.54 مليون ريال.

طلب القابضة:

وذكرت أسواق العثيم في بيان على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء بناء على طلب شركة “العثيم القابضة” بشراء 13.65 مليون سهم تمثل 13.65% من رأس مال شركة عبدالله العثيم للاستثمار “الاستثمار”.

وتوقعت أن تحقق أرباح رأسمالية قدرها 593.34 مليون ريال بعد الزكاة، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع الفائض عن احتياج الشركة من هذه المتحصلات كأرباح نقدية على المساهمين.

وأضافت الشركة، أن إتمام الصفقة يخضع لموافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة، مبينة أنه سيتم سداد كامل قيمة الصفقة خلال فترة لا تتجاوز (90) يوماً من الحصول على موافقة الجمعية العامة.

لا شروط تفضيلية:

وأوضحت أسواق العثيم أن الشركة تعمل في مجلس الاستثمار العقاري، وأن الصفقة بدون أي شروط تفضيلية.

وبينت أن القيمة الدفترية للأصل محل الصفقة وفقاً لأخر قوائم مالية أولية مفحوصة لفترة الربع الأول من عام 2022، بلغت 237.99 مليون ريال.