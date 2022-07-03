وقع برنامج “تقدير” إحدى مبادرات التأمينات الاجتماعية مذكرة تفاهم مع شركة أصول الحديثة للتمويل لتقديم منتجات وخدمات لمستفيدي البرنامج.

ووقع المذكرة التي جرت مراسمها في مقر التأمينات الاجتماعية في مدينة الرياض من جانب المؤسسة مساعد المحافظ للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني، ومن جانب شركة أصول الحديثة للتمويل الرئيس التنفيذي للشركة بندر بن علي القعيطي.

عروض تمويلية لمستفيدي التأمينات

وتضمنت المذكرة تقديم عروض تمويلية بنسب منافسة وحصرية لعملاء برنامج “تقدير”. كما تضمنت المذكرة إمكانية التمويل حتى بلوغ 68 سنة، كما تم التفاهم حيال الربط الآلي بين الجهتين للتيسير على العملاء وتسريع الإجراءات.

وبعد توقيع المذكرة، بين مساعد محافظ المؤسسة للشؤون التأمينية سعود الجهني أن هذه المذكرة تندرج تحت مسار التمويل أحد المسارات الخمسة لبرنامج “تقدير” والذي يسعى من خلاله البرنامج إلى توفير وتصميم حلول تمويلية منافسة موجهة خصيصاً لعملاء برنامج “تقدير” من المتقاعدين والمستفيدين من القطاعين العام والخاص، وأكد الجهني أن الجهود مستمرة في إدارة البرنامج لاستقطاب الشراكات المميزة مع مختلف الجهات في القطاع الخاص والتي سوف تقدم القيمة المضافة للعملاء بإذن الله.

هذا وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة أصول الحديثة للتمويل بأن توقيع هذة الاتفاقية لتمويل المتقاعدين يأتي من حرص الشركة وتقديرها لهذه الشريحة المهمة والتي كان لها دور كبير في خدمة الوطن، كما أنها امتداد للخدمات التي تقدمها الشركة لجميع شرائح المجتمع.

ما برنامج تقدير؟