أعلن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي” نجاح خطته التشغيلية لموسم حج 1443هـ، وذلك بالتكامل مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، موضحا أنه بغروب شمس ثالث أيام التشريق تم الانتهاء من تنفيذ نسك حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، وسيتم البدء في عمليات التوزيع في الداخل والخارج خلال الأيام المقبلة.

سلامة الأضاحي:

وتم خلال موسم حج هذا العام ذبح 444.554 رأسا من الأغنام التي تم استيرادها من القرن الافريقي وفقاً للاشتراطات الشرعية والصحية، حيث خضعت للعديد من مراحل الكشف البيطري إلى ما قبل وبعد الذبح للتأكد من سلامتها طبيا وشرعيا.

30 ألف عامل:

فيما بلغ عدد العاملين في المشروع حوالي 30 ألف عامل في مختلف التخصصات الإدارية والأمنية والطبية والهندسية والفنية، التي تعمل وفق منظومة عمل واحدة بخطط مدروسة وممنهجة، حيث وصل عدد العاملين من الأطباء البيطريين أكثر من 600 طبيب، بينما تجاوز عدد المختصين الشرعيين أكثر من 600 مختص، بالإضافة إلى باقي المختصين الذين تم توزيعهم بطريقة تضمن انسيابية العمل وفق البرامج التشغيلية.

ويرفع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الدعم اللامحدود الذي يولونه لهذا المشروع الكبير الذي خصص لخدمة حجاج بيت الله الحرام، في تنفيذ نسكهم على الوجه الشرعي والصحي الأكمل بما يتناسب مع قدسية المكان والزمان.