حذر أخصائي العلاج الطبيعي عبدالعزيز الرشيد، من الجلوس في وضع التربيعة لفترة طويلة؛ لأنه يسبب أضرارًا لمفصل وغضاريف وأوتار الركبة.

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الغضروف على حمل معين:

وقال الرشيد خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية: إن أي وضعية تجعل المفصل في جهد معين مثل التربيعة، تجعل غضروف الركبة على حمل معين، يمكن أن تؤدي إلى تآكله لاحقًا ويمكن أن تضر بأوتار الفخذ.

فك الأرجل كل ربع ساعة:

وتابع أن من يجلس فترة طويلة ساعة أو ساعتين لا يستطيع فك أرجله بشكل مباشر لشعوره بأنها متيبسة؛ لأن الوتر كان مشدودًا طوال تلك الفترة، ناصحًا بضرورة فك الأرجل كل ربع ساعة مرة على الأقل، وعدم الاستمرار على وضع التربيعة لفترة طويلة.