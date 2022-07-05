أوضحت وزارة الصحة أعراض نزلات البرد المنتشرة في الصيف وطرق الوقاية منها.

وأشارت عبر صفحتها الرسمية في تويتر إلى أن نزلات البرد هي عدوى فيروسية تؤثر في الحلق، وتسبب سيلان الأنف، وارتفاع درجة حرارة الجسم، ويمكن أن يتعافى معظم المصابين بها خلال فترة تراوح بين 7 و10 أيام.

كما بينت أن نزلات البرد تحدث بسبب فيروسات الجهاز التنفسي المختلفة، ولكن الفيروس الأنفي هو الأكثر شيوعًا؛ حيث يمكن أن يُسبِّب نوبات ربو نتيجة التهاب الجيوب الأنفية والأذن.

أعراض نزلات البرد:



وفيما يتعلق بـ أعراض نزلات البرد بينت أنها تتمثل في:

سيلان الأنف، والتهاب الحلق من أوائل الأعراض التي تظهر عند الإصابة بنزلة البرد، ويليها:

السعال.

العطاس.

الصداع.

آلام الجسم.

وأشارت إلى أنها تستمر من 7: 10 أيام تقريبًا.

الوقاية من نزلات البرد:

ونشرت وزارة الصحة بعض الإرشادات للوقاية من الإصابة بنزلات البرد؛ منها:

غسل اليدين، وتعقيمهما بشكل متكرر.

تجنَّب مخالطة الآخرين عند ظهور الأعراض.

تجنَّب أخذ المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب.

الحرص على أخذ تطعيمات الإنفلونزا الموسمية. ​

وقالت: إن أعراض نزلة البرد تتشابه والإنفلونزا الموسمية، إلا أنَّ أعراض الإنفلونزا الموسمية قد تبدو أكثر حدة، أما نزلات البرد فعادةً ما تنتشر في فصلي الشتاء والربيع، ولكن من الممكن الإصابة بها في أي وقت في السنة، كما أنه لا يوجد حتى الآن لقاح فعال ضد نزلات البرد.