تألق الهلال بشكل لافت خلال منافسات الموسم الرياضي المنصرم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتصدر قائمة مميزة.

الهلال يتصدر القائمة:

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قائمة الأكثر تمريرًا في النسخة الماضية من المسابقة، برصيد 16 ألف و234 تمريرة بدقة وصلت إلى 86.2%.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثالث على التوالي، بعد منافسة قوية استمرت مع الاتحاد حتى الجولة الأخيرة.

أفضل الفرق في دقة التمرير بالدوري:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في القائمة، حيث قام لاعبوه بـ13 ألف و589 تمريرة بنسبة دقة بلغت 84.1%، يليه النادي الأهلي برصيد 13 ألف و90 تمريرة بدقة وصلت إلى 83.5%.

ويتواجد النصر في المركز الرابع بقائمة الأفضل دقة في التمرير بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 ألف و83 تمريرة بدقة وصلت إلى 83%، ثم الاتحاد برصيد 11 ألف و873 تمريرة، وبلغت دقة التمرير 82%.