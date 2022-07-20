أعلنت شركة أكاديمية التعلم عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2022 م.

وأكدت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، أن هذا يأتي بعد توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2022، بعد اطلاعها على نتائج الشركة الداخلية للنصف الأول لعام 2022م، حيث سيكون إجمالي المبلغ الموزع 9 ملايين ريال بعدد أسمهم مستحقة 6 ملايين سهم، أما حصة السهم من التوزيع 1,5 ريال.

تاريخ الأحقية:

ولفتت أكاديمية التعلم إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي سيعلن عن موعد انعقادها لاحقاً، بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

سياسة توزيع الأرباح:

كما أعلنت شركة أكاديمية التعلم أن مجلس الإدارة أوصى في اجتماعه بتاريخ 20/ 12/ 1443هـ الموافق 19 /7/2022م سياسة لتوزيعات الأرباح للأعوام 2022 و2023و 2024م وسوف يتم عرضها خلال اجتماع الجمعية العمومية القادم لاعتمادها، والذي سيتم الإعلان عن موعده لاحقاً، وتستهدف السياسة إلى الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس 3 ريالات للسهم.

وتستهدف الشركة توزيع 1,5 ريال سعودي للسهم عن كل نصف سنة، وذلك لفترة الثلاثة أعوام 2022 و 2023 و 2024م، علماً أن سياسة توزيعات الأرباح ستكون قابلة للتغير بناء على أية تغييرات جوهرية في استراتيجية الشركة أو التقلبات الحادة في الأسعار أو أية التزامات قد تنشأ على الشركة مستقبلاً.