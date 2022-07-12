أعلنت أكاديمية سدايا التابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدء التسجيل في برنامج (AI Summer Champions).

وأوضحت الهيئة، أن البرنامج يهدف إلى بناء كفاءات وطنية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي في فترة الصيف، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

الفئة المستهدفة:

– متاح للجميع (الباحثون عن عمل، الطلبة، الموظفون).

مسارات البرنامج:

1- أسس الذكاء الاصطناعي للجميع.

2- التعلم العميق في الذكاء الاصطناعي.

3- صناعة القرارات القائمة على البيانات.

4- علوم البيانات التطبيقية باستخدام بايثون.

5- أساسيات هندسة البيانات.

6- معالجة اللغات الطبيعية.

المزايا:

1- برامج متخصصة من جامعات وشركات عالمية.

2- تعلم إلكتروني بالكامل وفي الوقت المناسب.

3- مشروعات عملية تطبيقية.

4- شهادات مُعتمدة من سدايا.

5- وجود أساتذة مختصين لمساعدة المتدرب.

مدة البرنامج:

– شهران (من 17 يوليو 2022م إلى 17 سبتمبر 2022م).

موعد ورابط التقديم

– التقديم مُتاح الآن من خلال الرابط التالي: اضغط هنا