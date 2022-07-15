كشفت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية والإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب، ممثلة في إدارة الحلقات القرآنية، عن إحصائية المستفيدين من حلقات القرآن الكريم بالمسجد الحرام خلال الفترة من 25/ 11/ 1443هـ إلى 15/ 12/ 1443هـ.

برنامج أتقنها:

وأكد مدير إدارة الحلقات القرآنية، بدر المحمادي، أن أبرز البرامج التي قامت بها الإدارة خلال موسم الحج في الفترة ما بين 25- 11 إلى 15- 12 برنامج “أتقنها” لتصحيح تلاوة سورة الفاتحة، وبرنامج “حفظ وإتقان” قصار السور، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج أكثر من (10) آلاف مستفيد.

618 ساعة إقرائية:

وبلغ عدد الساعات الإقرائية (618) ساعة إقرائية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية تم تقديم أكثر من (2000) وجبة للمشاركين في الحلقات من حجاج بيت الله الحرام.

واختتم حديثه بأن هذه البرامج والمبادرات التي أقيمت تأتي في إطار جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لإبراز دور ورسالة المسجد الحرام في مجال تعليم كتاب الله تعالى.