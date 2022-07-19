افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم ملتقى التوظيف 2022.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد.

وفور وصول سموه قص الشريط إيذاناً بافتتاح الملتقى.

مذكرة تفاهم:

تلا ذلك توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة وشركة الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات ممثلة بالمدير التنفيذي للشركة الدكتور محمد بن شباب البقمي، والتي تهدف إلى استقطاب خريجي برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بكافة مناطق المملكة؛ ليلتحقوا بالعمل بمنشآت شركة الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات.

فرص وظيفية:

بعد ذلك اطلع سموه على ما تقدمه الشركات من فرص وظيفية، وأخذت صورة تذكارية مع المتدربين والمتدربات الخريجين، وتكريم الجهات المشاركة.

من جهته بيّن مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة خالد بن ربيعان آل مشوط، أن الملتقى يستهدف توفير أكثر من 2000 فرصة وظيفية للجنسين في أكثر من 20 شركة من مختلف مناطق المملكة، حيث من المقرر استفادة أكثر من 300 خريج وخريجه من منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة لهذا العام، وأكثر من 5000 زائر استُقطبوا بفتح موقع متخصص لمنح تذاكر دخول وفق الطاقة الاستيعابية للملتقى، كما أنه سيستمر هذا الحدث خلال المدة من 18- 19 يوليو الجاري.