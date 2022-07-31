أكد مدير إدارة التمريض في وزارة الصحة، محمد الغامدي، أن هناك أكثر من 50 برنامجًا للتمريض في الجامعات بـ 13 منطقة في المملكة.

وتابع الغامدي، خلال حواره إلى قناة الإخبارية، أن تعليم التمريض في المملكة بدأ عام 1960م، وذلك من خلال المعاهد الصحية الثانوية التي كانت تقبل الطلبة بعد شهادة الكفاءة المتوسطة.

تخصصات دقيقة:

وأضاف: وصلنا في عام 1976م إلى أول كلية تخرج متخصصي التمريض بدرجة بكالوريوس وتطورت الكليات بعد ذلك، إلى برامج وتخصصات دقيقة في علم التمريض، ودور التمريض رئيس في منظومة الرعاية الصحية، وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية إفادة دعمت بها تقريرًا أمميًّا في 2017م، وأكدت أن التمريض يتحمل 4 أهداف من الأهداف المستدامة.