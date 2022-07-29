أصبحت مدينة هانوفر في ألمانيا أول مدينة كبيرة في أوروبا تحظر استخدام الماء الساخن والتدفئة المركزية في المباني العامة ردًا على استخدام روسيا لإمدادات الغاز كسلاح.

وتأتي هذه الخطوة الجذرية في الوقت الذي طُلب فيه من الألمان توقع فواتير الكهرباء بأن تكون مرتفعة للغاية مع إجراءات تقنين الغاز الهائلة التي ستؤثر على حياتهم اليومية.

إجراءات يائسة من ألمانيا

وفي إشارة لأشياء مقبلة، ستقوم هانوفر، عاصمة ولاية سكسونيا السفلى في شمال غرب البلاد، بقطع الماء الساخن عن المباني العامة وحمامات السباحة والصالات الرياضية.

وتشمل الإجراءات اليائسة الأخرى لتوفير الغاز إطفاء النوافير العامة وتعتيم الأضواء الليلية على المباني الرئيسية مثل دار البلدية والمتاحف.

وتحدث عمدة المدينة، بيليت أوناي، عن نقص وشيك في الغاز مما يعني أنه يتعين عليهم تقليل استهلاك الطاقة في المدينة بنسبة 15%.

وتدعو الخطط إلى إيقاف التدفئة داخل المباني العامة بين أبريل وسبتمبر من كل عام، وتعيين منظمات الحرارة عند 20 درجة مئوية لبقية العام، وسيكون هناك أيضًا حظر على أجهزة تكييف الهواء والسخانات والرادياتير المحمولة بين عامة الناس.

ثمن الوقوف أمام بوتين

وقالت صحيفة بيلد الألمانية: من الآن يبدأ المواطن الألماني العادي في دفع ثمن وقوفه في وجه الرئيس فلاديمير بوتين.

وتابعت: من المحتمل أن يكون الذعر بين الدول الأوروبية، وخاصة ألمانيا، بمثابة موسيقى لآذان بوتين، حيث إنه يقطع إمدادات الطاقة رداً على البلدان التي دعمت أوكرانيا.

وألمانيا مثل معظم دول أوروبا عانت من صيف حار، لكنها على وشك أن يبدأ عندها شتاء قارس.