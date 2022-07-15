جدد نادي الباطن اليوم الجمعة، عقد المدرب الكرواتي ألين هورفات المدير الفني للفريق الكروي الأول حتى صيف 2023.

وقال حساب النادي في “تويتر” : ” “جددت إدارة النادي عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم السيد ألين هورفات ليقود الفريق خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

أرقام هورفات مع الفريق السماوي

وقاد المدرب الكرواتي الفريق في 22 مباراة في مسابقتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، خلال موسم 2021-2022.

واحتل الباطن مع هورفات المركز الثالث عشر في ترتيب المسابقة، برصيد 33 نقطة من 30 مباراة.