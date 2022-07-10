أصبح اللاعب المقدوني إزغيان أليوسكي قريبًا من الرحيل عن الأهلي ليكون ثالث لاعب يستعد لمغادرة الراقي بصيف 2022.

وغادر الراقي كل من حسين المقهوي لنادي الفتح واللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو لنادي بوتافوجو البرازيلي.

وكشفت تقارير أن اللاعب المقدوني سيغادر الراقي إلى نادي طرابزون سبور التركي في حال هبط الراقي رسميًّا لدوري يلو، بينما إذا بقى الراقي فسوف يبقى أليوسكي ولن يرحل إلى صفوف الهلال والنصر كما أُشيع مؤخرًا.

وبحسب ما ذكره tskulis فإن طرابزون اتفق مع اللاعب المقدوني، ليتقرر مغادرته لصفوف الراقي بصيف 2022.

وكان أليوسكي انضم إلى الراقي في عام 2021 قادمًا من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.

وتأكد هبوط الأهلي لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي بعد التعادل مع الشباب في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين بالموسم الماضي.