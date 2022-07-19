قرر مجلس إدارة شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) التوصية للجمعية العامة غير العادية باستخدام حساب علاوة إصدار الأسهم والذي يبلغ رصيده 508,589,751 ريالاً على النحو التالي:

وتضمن قرار مجلس الإدارة ما يلي:

– زيادة رأسمال الشركة من خلال رسملة 240,000,000 ريال وذلك بمنح سهم واحد مقابل كل 2.75 سهم.

– تحويل المبلغ المتبقي وقدره 268,589,751 ريالاً إلى حساب الاحتياطي النظامي.

– رأس المال قبل الزيادة: 660,000,000 ريال

– رأس المال بعد الزيادة: 900,000,000 ريال

– نسبة الزيادة في رأس المال: % 36.36

– عدد الأسهم قبل الزيادة: 66000000

– عدد الأسهم بعد الزيادة: 90000000

هدف زيادة رأس المال

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أن الزيادة تهدف في رأس المال إلى دعم المركز المالي للشركة بهدف تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو من خلال استغلال فرص الاستثمار في قطاع التعدين.

ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 240,000,000 ريال من بند علاوة إصدار الأسهم.

توزيع أرباح على المساهمين

كذلك أوصى مجلس إدارة شركة المصانع الكبرى للتعدين (اماك) اليوم بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2022.

وفق التالي:

– إجمالي المبلغ الموزع: 129,082,300 ريال

– عدد الأسهم المستحقة للأرباح: 64,541,150 سهماً

– حصة السهم من التوزيع: 2 ريال

– نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية: % 20