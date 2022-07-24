شرعت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الجهات المعنية, اليوم, في أعمال إزالة تعديات على أرض حكومية مخصصة لإنشاء حديقة عامة بحي النخيل في أبرق الرغامة على مساحة تقدر بنحو 5.570 متراً مربعاً، ونجحت الأمانة في استعادة الأرض بعد دعوى قضائية أقامتها على مواطن وضع يده على الأرض دون مستمسكات نظامية.

استعادة الحديقة بعد عدة مرافعات

وبيّنت الأمانة أن المواطن أقام على الموقع منزلاً وسكناً للعمال وورشة مدعيًا ملكيته الأرض بموجب الإحياء، حيث جاء القرار باستعادة الحديقة بعد عدة مرافعات قضائية وصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف يلزم المدعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للملكية العامة للدولة.

وتهيب الأمانة بالجميع على ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة حياله