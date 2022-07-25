تخيل أنك تعرضت للسرقة في بلد غريب، لا سيما دولة مشهور لها بكرم الضيافة، هذا ما حدث فعلاً مع سائحين سويسريين كانا يقضيان وقتهما في إيطاليا عندما سرقهما أحد اللصوص تحت تهديد السلاح. ولكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن السارق أعاد القطعة المسروقة بعد بضع دقائق.

Rapina ad un turista svizzero ad un caffè di Piazza Trieste e Trento: pistola alla testa per portargli via l’orologio e poi glielo riconsegnano perché vale poco. La denuncia dei titolari del locale:"Tutto questo in centro città. Serve un presidio costante delle forze dell'ordine” pic.twitter.com/aKRU1yKg39 — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) July 19, 2022

وفي واقعة نادرة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، أعاد لص ساعة سرقها من سائح كان جالسًا في إحدى مقاهي ساحة “بيازا يونيتا” في مدينة تريستا، شمال غرب إيطاليا.

تفاصيل سرقة الساعة

وحسب صحيفة “صن” البريطانية، وثق مقطع فيديو التقطته كاميرا المراقبة سائحًا سويسريًا يجلس مطمئناً في إحدى مقاهي ساحة “بيازا يونيتا”، ليفاجأه لص من الخلف ويهدده بالسلاح الأبيض، مطالبًا إياه بإزالة ساعته وإعطائها له وسط حضور الزبائن.

وبعدما سرق اللص الساعة غادر المكان بسرعة خوفًا من ملاحقته من الشرطة.

اللص يعيد الساعة

لكن المفاجأة أن اللص قرر بعد ثوانٍ قليلة العودة لإعادة الساعة المسروقة والاعتذار من السائح، حيث كان يعتقد أنها غالية وتتعلق بساعة “ريتشارد ميل”، التي قد تصل قيمتها في بعض الأحيان إلى ملايين الدولارات.

ونشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي فرانشيسكو بوريلي، عضو بإحدى المجالس المحلية في إقليم كامبانيا.

وقال بوريلي، على حسابه في تويتر، إنه تبين في وقت لاحق أن السارق أعاد الساعة للسائح السويسري بعدما تبين له أنها “رخيصة وبدون قيمة”.