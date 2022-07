تخيل أنك تعرضت للسرقة في بلد غريب، لا سيما دولة مشهور لها بكرم الضيافة، هذا ما حدث فعلاً مع سائحين سويسريين كانا يقضيان وقتهما في إيطاليا عندما سرقهما أحد اللصوص تحت تهديد السلاح. ولكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن السارق أعاد القطعة المسروقة بعد بضع دقائق.

Rapina ad un turista svizzero ad un caffè di Piazza Trieste e Trento: pistola alla testa per portargli via l’orologio e poi glielo riconsegnano perché vale poco. La denuncia dei titolari del locale:"Tutto questo in centro città. Serve un presidio costante delle forze dell'ordine” pic.twitter.com/aKRU1yKg39

— Francesco Borrelli (@NotizieFrance) July 19, 2022