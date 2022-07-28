تساقطت أمطار غزيرة على أغلب مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم أمس الأربعاء؛ ما أدى إلى جريان الأودية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة في أم القيوين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان.

نسألك يا الله أن تحفظ دولة الإمارات وشعبها وكل مقيم على أرضها من كل مكروه وتجعلها أمطار خير وبركة تعم بها البلاد والعباد يا رب العالمين

..#الفجيرة#راس_الخيمة#الشارقة pic.twitter.com/B68ZbzQCnp — 🇴🇲سعود القاسمي🇴🇲 (@saud68087) July 28, 2022

غرق محال:

وأغرقت الأمطار الغزيرة بعض الشوارع والميادين في الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة، وذلك مع استمرار تكاثر السحب الركامية الممطرة.

ووثقت لقطات الأمطار الغزيرة التي هطلت على الشارقة، حيث دخلت إلى بعض المنازل والمحال في الشوارع إثر ارتفاع منسوب المياه.

منسوب مياه الأمطار:

وكانت إحصائيات المركز الوطني للأرصاد في الإمارات قد أكدت أن أعلى كمية أمطار سجلت خلال شهر يوليو على الدولة كانت في عام 1995 في خورفكان بواقع 175.6ملم.

وحذر المركز من الأمطار الغزيرة ودعا إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية والابتعاد عن جريان الأودية وتجمع المياه.