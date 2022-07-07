توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا الدكتور عبدالله المسند أن تتوغل الحالة المطرية الصيفية اليوم أكثر فوق أجواء الربع الخالي، متوقعًا أن تشتد قوتها عما كانت عليه من قبل.

أمطار متوقعة:

وتابع المسند عبر حسابه على تويتر، اليوم الخميس، أن الأمطار متوقعة على أجزاء من الربع الخالي وعلى عمان واليمن والإمارات، وربما تمتد حتى شرقي نجران؛ مشيرًا إلى أن الحالة مستمرة لبضعة أيام، والله أعلم.

وتابع: كتلة مفعمة بالرطوبة الجوية القادمة من بحر العرب تحملها بإذن ربها الرياح الموسمية، فتؤثر على النصف الجنوبي من جزيرة العرب.. ويحظى الربع الخالي بدرجات حرارة أقل من معدلاتها السنوية بسبب الحالة المطرية الصيفية.

وأردف: “الأمطار التراكمية متوقعةٌ من اليوم حتى 5 أيام قادمة جراء الحالة المطرية الصيفية.. هذا والله أعلم”.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن طقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر) ومنطقة نجران تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية.

وكذلك تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق جازان وعسير تتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة.