أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة عسير إلى أمطار خفيفة ونشاط في الرياح، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالظواهر المذكورة كل من: أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، سراة عبيد، وظهران الجنوب.

وتستمر حالة التنبيه حتى الحادية عشرة من مساء اليوم الخميس.

توقعات باستمرار الحالة المطرية الصيفية

وقد توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، عبدالله المسند، أنه بوجه عام درجة الحرارة في الخليج ومنها الشرقية أقل من معدلها لمثل هذا اليوم من السنة بسبب توغل الرياح الموسمية من بحر العرب وتشكل السحب المتفرقة.

الحالة المطرية مستمرة:

كما توقع المسند في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن تكون الحالة المطرية الصيفية مستمرة، والشرق له نصيب كما الجنوب الغربي، حيث من المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والشرقية والأحساء، وقد تمتد نحو أجزاء متفرقة من منطقة الرياض، بالإضافة إلى أجزاء من قطر والبحرين والإمارات واليمن وعمان.

ولفت إلى أن هناك توقعات صيفية مشجعة لمنطقة الرياض ومنها العاصمة مطلع الأسبوع القادم.

حماية الغطاء النباتي في متنزهات عسير والباحة

وقد أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، حملة توعوية تحت شعار “متنزهات مستدامة”، بالتعاون مع هيئة تطوير عسير ومشاركة أكثر من 12 جهة حكومية؛ لتعزيز الوعي المجتمعي بحماية الغطاء النباتي والثروات الطبيعية للمتنزهات الوطنية، وتجنُّب السلوكيات الخاطئة التي تضر الكنوز الطبيعية في المتنزهات الوطنية.

وتهدف الحملة، التي ستشمل منطقة الباحة أيضا بالتعاون مع العديد الجهات الحكومية، إلى تشجيع السلوكيات الصحيحة لدى أفراد المجتمع وتنمية الحس الواعي والمسؤول نحو الحفاظ على المتنزهات الوطنية في منطقتي عسير والباحة خصوصًا خلال المرحلة الأولى وفي جميع مناطق المملكة عمومًا، وذلك من خلال التنزه والاستمتاع بالثروات الطبيعية مع الالتزام بالسلوكيات الحضارية الإيجابية، التي تعزز ازدهار الغطاء النباتي وحمايته واستدامته في المتنزهات الوطنية حول المملكة.