أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة عسير لاستمرار حالة السحب الرعدية ونشاط الرياح السطحية؛ ما يؤثر على مستويات الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه المذكور هي كل من: أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم السبت.

عوالق ترابية في مكة:

كما تتعرض منطقة مكة المكرمة لعوالق ترابية، تتسبب في تدني مستويات الرؤية الأفقية، وتؤثر العوالق الترابية على كل من: أضم والعرضيات.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثانية من صباح غدٍ الأحد.

أمطار رعدية على جازان:

وتستمر حالة الأمطار الرعدية والرياح النشطة على منطقة جازان، حيث تتأثر بالأمطار كل من: الدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، والفطيحة، وفيفا، وهروب، وتستمر حالة التنبيه حتى العاشرة من مساء اليوم السبت.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد أصدر من قبل تنبيهًا بشأن تأثير الأمطار على كل من: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والطوال، وصامطة، وضمد.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، وكذلك تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان.